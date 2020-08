Neue Höchstwerte : Corona-Zahlen in mehreren europäischen Staaten steigen deutlich an

Eine Mitarbeiterin nimmt bei einer Frau in Spanien einen Abstrich. Foto: dpa/Ricardo Rubio

Paris In einigen Ländern sind die aktuellen Fallzahlen die höchsten seit teils mehreren Monaten. Vor allem Spanien ist stark betroffen. In Frankreich breitet sich das Virus in erster Linie unter jüngeren Menschen aus.

In mehreren europäischen Staaten ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus am Mittwoch deutlich angestiegen. Frankreich meldete mehr als 3700 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden, 1500 mehr als am Tag zuvor. Das Virus greife in allen Altersgruppen um sich, vor allem unter jungen Erwachsenen, teilten die Gesundheitsbehörden mit. Spanien und Italien meldeten beide die höchste Zahl an Neuinfektionen seit drei Monaten.

Das spanische Gesundheitsministerium teilte mit, dass 3715 neue Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 bestätigt worden seien. Mit 136 Fällen auf 100.000 Bewohner hat Spanien den höchsten Wert in Europa.

In Italien kamen von Dienstag auf Mittwoch 642 neue Fälle dazu. Allerdings wurde auch mehr getestet. 71.000 Tests seien seit Dienstag durchgeführt worden, teilten die Gesundheitsbehörden mit. In der Türkei gab Gesundheitsminister Fahrettin Koca 1303 Neuinfektionen bekannt. Dort ist das der höchste Wert seit mehr als einem Monat.

(cpas/dpa)