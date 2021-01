US-Immunologe über Trump-Abgang : „Das ist irgendwie ein befreiendes Gefühl“

Washington Der Corona-Experte Fauci zeigt sich erleichtert über den Amtswechsel im Weißen Haus. Denn damit gehe nach seiner Aussage auch eine Rückkehr zu wissenschaftlichen Fakten einher.

Der renommierte US-Immunologe Anthony Fauci ist erleichtert, dass er nach dem Abgang von Präsident Donald Trump im Weißen Haus wieder die Fakten für sich sprechen lassen darf. „Wir lassen die Wissenschaft sprechen“, sagte Fauci am Donnerstag vor Journalisten in der Regierungszentrale in Washington. „Das ist irgendwie ein befreiendes Gefühl.“ Der Immunologe berät jetzt den neuen Präsidenten, den Demokraten Joe Biden.