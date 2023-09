Bilder Corgi-Treffen für verstorbene Queen Elizabeth II.

Mit einer Corgi-Parade vor dem Buckingham-Palast ist am Sonntag der verstorbenen britischen Königin Elizabeth II., die eine Vorliebe für die kurzbeinige Hunderasse hatte, gedacht worden. Die Vierbeiner, die an dem Spektakel teilnahmen, wurden von ihren Herrchen und Frauchen in royaler Optik ausstaffiert: Sie trugen Kronen, Uniformen und Diademe.