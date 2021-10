Vor Klimagipfel in Glasgow : Papst Franziskus betet darum, dass der „Schrei der Erde“ gehört wird

Papst Franziskus während des wöchentlichen Angelus-Gebets in Rom. Foto: AFP/VINCENZO PINTO

Rom/Glasgow Während vom G20-Gipfel eher Zögerliches zum Thema Klimaschutz kommt, hat Papst Franziskus zur Fürbitte für den Weltklimagipfel aufgerufen. Die Menschen sollten beten, aufdass „der Schrei der Erde“ und „der Schrei der Armen“ bei der Konferenz in Glasgow gehört werde.

Das sagte das katholische Kirchenoberhaupt am Sonntag vor Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom. Franziskus wies daraufhin, dass es der erste Tag des wichtigen Gipfels sei.

„Möge diese Begegnung effiziente Antworten hervorbringen, die für künftige Generationen konkrete Hoffnung bieten“, sagte er. Der Papst hat den Schutz der fragilen Umwelt der Erde zu einer wichtigen Säule seines Pontifikats erklärt.

Mit leidenschaftlichen Appellen zu mehr Klimaschutz und eindringlichen Warnungen vor den fatalen Folgen der Erderhitzung hat die Weltklimakonferenz COP26 in Glasgow begonnen. Die Klimachefin der Vereinten Nationen, Patricia Espinosa, sagte am Sonntag vor dem Plenum, ein Weiter-so beim Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase komme einer „Investition in unsere eigene Auslöschung“ gleich. „Entweder wir setzen auf eine schnelle und großangelegte Reduzierung der Emissionen, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Oder wir akzeptieren, dass die Menschheit einer düsteren Zukunft auf diesem Planeten entgegenblickt.“

In den kommenden zwei Wochen ringen in Glasgow rund 200 Staaten darum, wie die Erderwärmung auf ein noch erträgliches Maß eingedämmt werden kann. Die bisherigen Pläne der Staaten reichen zur Abwendung der drohenden Klimakatastrophe bei weitem nicht aus.

Ein herber Dämpfer kam jedoch bereits zu Beginn der Klimakonferenz vom G20-Gipfel aus Rom: Die großen Wirtschaftsmächte scheiterten daran, ein starkes Signal für mehr Klimaschutz nach Glasgow zu senden. Wie aus dem ausgehandelten Text für das Kommuniqué hervorgeht, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, gibt es weiter kein klares Zieldatum für die wichtige Kohlendioxidneutralität und den Ausstieg aus der Kohleverstromung. Während anfangs konkret das Jahr 2050 für „Netto-Null-Emissionen von Treibhausgasen oder Kohlendioxidneutralität“ festgeschrieben werden sollte, ist im ausgehandelten Text für das Kommuniqué als Ziel nur noch allgemein von „bis oder um die Mitte des Jahrhunderts“ die Rede.

Der Rückzug im Kommuniqué erfolgte offensichtlich aus Rücksicht auf Russland und auch auf China, das das Ziel ebenfalls erst 2060 anstrebt. Indien möchte sich gar nicht festlegen. Klimaschützer äußerten sich enttäuscht, weil die G20-Gruppe für 80 Prozent der Emissionen verantwortlich ist.

So hat Russlands Außenminister Sergej Lawrow das Ziel einer Kohlendioxid-Neutralität erst bis zum Jahr 2060 verteidigt. „Wir haben angekündigt, dass wir die CO2-Neutralität nicht später als 2060 erreichen werden“, sagte Lawrow am Sonntag in Rom bei einer Pressekonferenz. „Das ist unsere berechnete Verpflichtung und daran halten wir uns. Niemand hat uns oder irgendjemandem sonst bewiesen, dass 2050 irgendetwas ist, dass jeder unterschreiben muss“, sagte Lawrow. Russland wolle nicht mit „leeren Ambitionen und leere Versprechungen“ arbeiten.

Der G20-Gipfel hätte eine Steilvorlage für die COP26 werden müssen, sagte Klimaexperte Jan Kowalzig von der Entwicklungsorganisation Oxfam. „Das ist nicht gelungen.“

Die Erde hat sich im Vergleich zum vorindustriellen Niveau schon jetzt um etwa 1,1 Grad erwärmt; in Deutschland sind es bereits 1,6 Grad. In Paris hatte sich die Staatengemeinschaft vor sechs Jahren darauf geeinigt, die Erderwärmung möglichst auf maximal zwei Grad, besser 1,5 Grad, zu begrenzen.

Der britische Präsident der COP26, Alok Sharma, sagte vor dem Plenum, das Fenster, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, schließe sich. Glasgow müsse halten, was Paris versprochen hat. „Diese COP ist unsere letzte große Hoffnung, 1,5 Grad im Rahmen des Möglichen zu halten. Diese internationale Konferenz muss liefern.“

Die geschäftsführende Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) äußerte die Hoffnung, dass die Konferenz „eine neue Phase der internationalen Klima-Zusammenarbeit“ einläuten wird.

Unter den rund 25.000 Menschen, die in Glasgow erwartet werden, sind auch zahlreiche Aktivistinnen und Aktivisten, die auf den Straßen für eine ehrgeizigere Klimapolitik protestieren wollen. Die deutsche Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer kritisierte, keine der reichen Industriestaaten halte bisher seine Klima-Zusagen ein. Seit dem als historisch gefeierten Abkommen von Paris seien sechs Jahre vergangen - und die Emissionen heute höher denn je. „Diese Konferenz muss der Moment sein, in dem dieser Trend umgekehrt wird“, sagte die 25-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Die weltweit prominenteste Aktivistin Greta Thunberg verteidigte in einem BBC-Interview auch radikalere Protestformen. Manchmal sei es notwendig, einige Menschen zu verärgern, um auf Themen aufmerksam zu machen, sagte die 18-jährige Schwedin. „Die Schulstreik-Bewegung wäre nie so bekannt geworden, wenn es keine Reibungen gegeben hätte, wenn einige Leute nicht angepisst gewesen wären“, sagte Thunberg. Wichtig sei aber, dass niemand bei den Demonstrationen verletzt werde.

Proteste dürfte es auch am Montag geben, wenn die große Polit-Prominenz in Glasgow eintrifft: Erwartet werden neben Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem britischen Gastgeber Boris Johnson auch US-Präsident Joe Biden sowie die Präsidenten der Türkei, Spaniens, Ägyptens, Indonesiens und die Spitzen der EU. Für Merkel dürfte es der letzte Auftritt auf der großen Weltbühne werden. Der britische Thronfolger Prinz Charles wird die Eröffnungszeremonie des Gipfels am Montag eröffnen.

(felt/dpa)