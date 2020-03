Rat von „Nonna“ : Italienische „Corona-Oma“ begeistert bei Youtube

Sala Consilina Im Internet wird eine italienische Frau gefeiert, die als „Nonna“ (Oma) Tipps in der Corona-Krise gibt. Die Seniorin ist witzig, schlägt aber auch ernste Töne an. Die Ausbreitung des Coronavirus dürfe nicht zu Diskriminierung führen.

„Jeder gibt jetzt Ratschläge. Hört auf Oma!“, appelliert die italienische „Nonna“ in einem Internet-Video. Jeder würde aktuell über das Coronavirus diskutieren, dabei sei alles wichtige schon längst gesagt worden. Die Corona-Oma gibt in dem Video, das von der italienischen Produktionsfirma Casa Surace veröffentlicht wurde, Ratschläge, die viele Nutzer von ihren eigenen Großeltern kennen.

Und so lautet ihr erster Ratschlag: „Hände waschen. Nicht wegen Coronavirus. Immer.“ Ein typischer Oma-Rat – wie auch die Corona-Oma findet: „Ist das irgendwie neu? Ich habe euch das schon so oft gesagt.“

Der nächste Ratschlag: In den Ellbogen niesen. An dieser Stelle korrigiert die Oma ihren eigenen früheren Ratschlag. Nicht in die Hände, sondern in den Ellbogen solle man niesen. Auch das liege nicht nur an dem Coronavirus. „Es ist höflich.“ Und witzig – wenn man es so macht wie die Internet-Oma. Sie macht das Ellbogen-Niesen vor, indem sie „dabt“. „Seht ihr? Wie cool“, findet sie.