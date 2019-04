Alarm an US-Schulen : Polizei warnt 20 Jahre nach Columbine-Massaker vor bewaffneter Frau

Alarm an US-Schulen

Los Angeles Drohungen in Colorado: 20 Jahre nach dem Amoklauf an der Columbine High School hat die Polizei im Raum Denver vorsorglich zahlreiche Schulen abriegeln lassen. Eine 18-Jährige wird verdächtigt und gilt als äußerst gefährlich.

20 Jahre nach dem Schulmassaker von Columbine haben die Behörden wegen Drohungen einer bewaffneten Frau Alarm geschlagen. Die Schulbehörde im US-Bundesstaat Colorado ordnete am Dienstag verschärfte Sicherheitsmaßnahmen für 21 Schulen im Großraum Denver an.

Die Schulverwaltung teilte mit, alle Schüler und Mitarbeiter an den betroffenen Schulen seien in Sicherheit. Der Unterricht ging demnach weiter, der Zugang sei aber eingeschränkt worden.

Die Drohung ereignete sich wenige Tage vor dem Jahrestag des Massakers an der Columbine Highschool in Littleton: Am 20. April 1999 hatten dort zwei mit Pistolen und Gewehren bewaffnete Teenager zwölf Mitschüler und einen Lehrer erschossen. Anschließend töteten sie sich selbst.