In Colorado Mann stirbt nach Biss von giftiger Krustenechse

Ein Biss fühle sich an, „als würde man mit der Hand in einer Autotür eingeklemmt“, sagte der Reptilienforscher Dale DeNardo von der Arizona State University. „Der anfängliche Schmerz hält eine Stunde lang an.“ Danach fühle man noch tagelang einen pochenden Schmerz. „Das ist viel schlimmer als bei einer Biene, einer Wespe oder einem Skorpion“, so DeNardo. Nicht einmal er wolle so ein Tier in seinem Haus haben.