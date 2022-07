Ausgehen auf den Balearen : Das sind die beliebtesten Clubs auf Mallorca

Düsseldorf Die balearische Insel Mallorca ist und bleibt eines der beliebtesten Reiseziele der Deutschen. Das häufige Ziel der Touristen: Party. Doch wo wird eigentlich gefeiert? Wir haben uns nach den beliebtesten Clubs auf der spanischen Insel umgesehen.

Die einen lädt die balearische Insel zum Erkunden, Entdecken und Entspannen ein, die anderen fahren nach Mallorca, um etwas zu erleben. Und das bedeutet in der Regel: mal so richtig ausgelassen feiern. Wo das auf der dreieinhalb Quadratkilometer großen Insel am besten möglich ist, haben wir in unserer Bildergalerie für Sie zusammengefasst.