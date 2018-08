Clermont-Ferrand: Drei Tote bei Absturz eines Kleinflugzeugs

Unglück in Frankreich

Clermont-Ferrand In Frankreich sind beim Absturz eines Kleinflugzeugs zwei Minderjährige und ihr Vater ums Leben gekommen.

Die Maschine stürzte am frühen Montagnachmittag in ein Feld im Zentralmassiv in der Südhälfte des Landes, wie ein Sprecher der Gendarmerie sagte. Bei den drei Todesopfern handelt es sich nach Angaben der Präfektur von Clermont-Ferrand um einen Mann und seine zwei nicht volljährigen Töchter, die aus der Region Paris stammen. Das Unglück ereignete sich auf dem Gebiet der Gemeinde Mazoires, gut 40 Kilometer Luftlinie südlich von Clermont-Ferrand. Warum das Flugzeug abstürzte, war zunächst nicht bekannt - eine Untersuchung soll nun die Umstände aufklären.