Chef von Verbrecherkartell befreit 19 Menschen sterben bei bewaffnetem Angriff auf Gefängnis in Mexiko

Mexiko-Stadt · In Ciudad Juárez an der Grenze zu den USA attackierten Bewaffnete in gepanzerten Fahrzeugen eine Haftanstalt. 25 Insassen konnten fliehen. In einer Zelle fand die Polizei einen gut gefüllten Safe.

03.01.2023, 02:07 Uhr

Mexikanische Polizei nach einem Angriff vor einem Gefängnis von Ciudad Juárez im Bundesstaat Chihuahua. Foto: AFP/HERIKA MARTINEZ

Bei einem Großangriff eines bewaffneten Kommandos auf ein Gefängnis in Mexiko sind nach Regierungsangaben 19 Menschen getötet und 25 Häftlinge befreit worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft des Bundesstaates Chihuahua tauchten die Angreifer am Neujahrsmorgen mit gepanzerten Fahrzeugen vor der Haftanstalt in Ciudad Juárez auf und eröffneten das Feuer auf Polizisten und Wärter. Die Staatsanwaltschaft im Bundesstaat Chihuahua teilte mit, die schwer bewaffneten Angreifer in gepanzerten Fahrzeugen hätten die Haftanstalt in Ciudad Juárez an der Grenze zu den USA am Sonntagmorgen (Ortszeit) attackiert und das Feuer auf das Wachpersonal eröffnet. Ministerin für Sicherheit, Rosa Icela Rodríguez, sagte, die entflohenen Häftlinge gehörten der in Ciudad Juárez aktiven Verbrecherbande Mexicles an. Einer davon sei ihr Anführer. Offenbar hatte der Angriff das Ziel, ihn zu befreien. Nach Angaben der Ministerin stehen die Mexicles dem Caborca-Kartell von Rafael Caro Quintero nahe. Viele Jahre lang hatten die Mexicles zuvor mit dem Sinaloa-Kartell von Joaquín „El Chapo“ Guzmán zusammengearbeitet, der mittlerweile in den USA in Haft ist. Verteidigungsminister Luis Cresencio Sandoval sagte, Polizei und Militär hätten das Gefängnis nach der Attacke unter Kontrolle gebracht. Sie fanden dort demnach zehn VIP-Zellen mit Fernsehern und anderem Komfort. In einer stand sogar ein mit Bargeld gefüllter Safe. Im August hatte sich eine Revolte in dem gleichen Gefängnis auf die Straßen der Stadt ausgeweitet. Elf Menschen kamen ums Leben.

