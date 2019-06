21 Monate Haft : Neuseeländer wegen Verbreitung von Christchurch-Video verurteilt

Philip Neville Arps (links) im Christchurch Bezirksgericht. Er hat das Christchurch-Video an Freunde verschickt. Foto: AP/John Kirk-Anderson

Christchurch Philip Neville Arps hat die Aufnahmen an 30 Bekannte weitergeleitet. Die Empfänger sollten dem Video einen „Totenzähler“ hinzufügen. Dieser sollte die getöteten Menschen in den Aufnahmen zählen.

Wegen Verbreitung eines Terrorvideos ist der mutmaßliche Rechtsextremist Philip Neville Arps in Neuseeland zu 21 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Der Besitzer eines Geschäfts, das mit Neonazi-Symbolen wirbt, hatte das Video des Anschlags auf zwei Moscheen mit 51 Toten Mitte März in Christchurch an Bekannte weitergeleitet.