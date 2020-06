Kostenpflichtiger Inhalt: Schweinegrippe-Typ G4 : Eine neue gefährliche Mischung mit Pandemie-Potenzial

Eine elektronenmikroskopische Aufnahme des Coronavirus. Bald könnte auch die Schweinegrippe für eine neue Pandemie sorgen. Foto: dpa/---

Düsseldorf Chinesische Wissenschaftler warnen vor einem neuen Typus der Schweinegrippe. Der Stamm mit dem Namen „G 4“ zeigte sich in Tests hochaggressiv und sehr infektiös. Die bestehende Impfung gegen seinen Vorgänger H1N1 aus dem Jahr 2009 hilft nicht, meinen Experten.

Von Regina Hartleb

Es könnte sein, dass wir uns schon bald eine weitere unerfreuliche Abkürzung merken müssen: „G 4“ nennen Wissenschaftler das Virus, das ihnen zunehmend Sorgen bereitet: Es ist ein noch recht neuer Stamm aus der Schweinegrippe-Familie H1N1. Aber während die Pandemie im Jahr 2009 rückblickend eher milde verlief, attestieren Forscher der jungsten Variante allerhöchstes Pandemie-Potenzial: G4 besitze alle wesentlichen Eigenschaften, um eine Influenza-Krise auszulösen, schreiben chinesische Wissenschaftler in der Zeitschrift der amerikanischen nationalen Wissenschaftsakademien, PNAS: Ein Szenario, das man sich angesichts der ungelösten Corona-Pandemie nicht vorstellen mag: zwei hochpotente Viren im Umlauf um den Erdball. Dazu ein Impfstoff nicht in greifbarer Nähe. Der gegen Covid-19 befindet sich erst in der Anfangsphase der Entwicklung. Das bestehende Mittel gegen die Schweinegrippe ist wahrscheinlich unbrauchbar. Die Nachricht kommt zur Unzeit.

Wieder ist es Asien, in dem der neuartige Virenstamm entdeckt wurde. Forscher haben dort über mehrere Jahre in Schlachthöfen in mindestens zehn chinesischen Provinzen Schweine auf Influenzaviren untersucht. In den Jahren von 2011 bis 2018 sammelten sie dort rund 30.000 Proben aus Abstrichen. Sie wiesen rund 180 verschiedene Schweinegrippe-Viren nach. In den allermeisten Fällen war es der Typ G 4, zunehmend in den Jahren seit 2016. Weitere Untersuchungen ergaben, dass der neuartige Virustyp offenbar bereits erfolgreich den Artensprung vom Schwein zum Menschen vollzogen hat. Bei rund zehn Prozent der Schweinehalter und bei Arbeitern in den Fleischfabriken wiesen die Forscher das neue Virus nach. Zuletzt bei einem 46 Jahre alten Mann (2016) und im vergangenen Jahr bei einem neunjährigen Kind.

Wie alle Viren ist auch G4 das Ergebnis einer neuen genetischen Mischung. Diese entstehen durch Mutationen: kleine molekulargenetische Fehler, die nahezu bei jeder Virusvermehrung passieren. Viren verändern sich dadurch permanent. So können sie in kürzester Zeit neue Eigenschaften entwickeln und diese an nachfolgende Generationen weitergeben. Sie sind wahre Verwandlungs- und Überlebenskünstler.

Schweine als potenzielle Viren-Reservoire sind seit vielen Jahren bekannt. Ihre massenhafte Aufzucht und Schlachtung, sowie ihre Nähe zum Menschen macht sie zur dauerhaften Quelle für Krankheitserreger, die auch auf den Menschen überspringen können.

Der neue G4-Genotyp hat allerdings ein deutlich beängstigenderes Potenzial als sein Vorgänger aus dem Jahr 2009. In Tests an Frettchen präsentierte sich G4 als hochinfektiös und hochaggressiv. Auch eine durchgemachte saisonale Grippe bot beim Menschen keinerlei Immunität. Frettchen gelten in der Wissenschaft für Studien mit Grippeviren als besonders geeignet, weil sie sich gut mit Influenzaviren infizieren lassen und außerdem ähnliche Symptome wie Menschen entwickeln.

Die Hauptsorge der Wissenschaft ist aber der Übersprung von Mensch zu Mensch, wie ihn das Coronavirus Sars-Cov-2 erfolgreich vollzogen hat. Bei G4 spricht leider ebenfalls einiges dafür: Denn es handelt sich hier um einen Schweinegrippe-Erreger des Typs A. Dieser ist bekannt dafür, sich nicht nur auf eine Art zu beschränken. Außerdem vereint G4 im Gegensatz zu seinem Vorgänger aus dem Jahr 2009 völlig neue Gensequenzen aus menschlichen Viren und aus Vogelviren in seinem Erbgut. Der bestehende Schweinegrippe-Impfstoff ist laut Expertenmeinung daher wirkungslos gegen die neue Variante.

Müssen wir uns also ernsthafte Sorgen machen vor einer bevorstehenden zweiten Pandemie? Die aktuellen Erkenntnisse sind definitiv beunruhigend. Alleine die Kombination von Covid-19 und der normalen saisonalen Grippe bewerten Experten schon als maximale Belastung für die Gesundheitssysteme. G4 hat es offenbar geschafft, in den vergangenen Jahren andere Virenstämme in der Schweinepopulation zu verdrängen. Das spricht für seine Aggressivität. Ebenfalls die Tatsache, dass neben den Schweinezüchtern und Fabrikarbeitern auch Menschen ohne direkten Kontakt zu Schweinen nachweisbar mit dem Virus infiziert waren. Bei ihnen fanden Wissenschaftler entsprechende Antikörper im Blut. Zusätzlich ungünstig scheint die Altersverteilung zu sein: Zumindest bezogen auf die untersuchten Fabrikarbeiter waren vor allem jüngere Menschen infiziert.