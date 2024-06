Heftige Regenfälle Überschwemmungen in China – 36.000 Menschen evakuiert

In der Region um Meizhou in Guangdong fiel in fast 138.000 Haushalten der Strom aus, wie das Staatsfernsehen weiter berichtete. In dem Gebiet erreichten wegen der heftigen Niederschläge seit dem Wochenende mehrere Flüsse alarmierende Wasserstände. Die Behörden in Guangdong siedelten laut Staatsfernsehen vorsorglich 11.100 Menschen um, die in Risikogebieten an Deichen lebten. In manchen Schulen im Gebiet um Meizhou fiel am Montag der Unterricht aus. Auch Kindergärten blieben dort geschlossen.