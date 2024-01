Bruttoinlandsprodukt legt zu Chinas Wirtschaft wächst 2023 um 5,2 Prozent

China hat 2023 ein Wirtschaftswachstum von 5,2 Prozent und damit eine der schwächsten Entwicklungen seines Bruttoinlandsprodukts in mehr als 30 Jahren verzeichnet. Das BIP stieg im vergangenen Jahr auf 126 Billionen Yuan (rund 16 Billionen Euro) an, wie die nationale Statistikbehörde am Mittwoch mitteilte.