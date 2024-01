Geschäft in Flammen Mindestens 39 Tote nach Brand in China

Bei einem Brand in einem Geschäft in der zentralchinesischen Provinz Jiangxi sind mindestens 39 Menschen ums Leben gekommen. „Zum jetzigen Zeitpunkt hat das Unglück zum Tod von 39 Menschen geführt, neun Menschen wurden verletzt und weitere sind noch eingeschlossen“, berichtete der Staatssender CCTV am Mittwoch. Demnach brach am Nachmittag (Ortszeit) im Untergeschoss eines Geschäfts in der Stadt Xinyu ein Feuer aus. Fernsehaufnahmen zeigten mehrere Feuerwehrwagen und andere Rettungsfahrzeuge vor einer Ladenzeile.