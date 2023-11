Mehr als 60 Menschen evakuiert Mindestens 19 Tote nach Feuer in chinesischem Kohlebergwerksunternehmen

Laut Berichten wurden bei den Rettungsarbeiten über 60 Menschen evakuiert, der Großteil von ihnen musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die genaue Ursache des Feuers war zunächst unklar. Wie chinesische Staatsmedien berichteten, brach das Feuer in den Morgenstunden im zweiten Stock eines fünfstöckigen Gebäudes in der Stadt Lüliang aus. Nach Angaben der Behörden wird die genaue Anzahl an Opfern noch ermittelt.