Fall sorgt für Aufsehen China meldet Hinrichtungen in zwei brutalen Mordfällen

In einem seltenen Schritt haben die chinesischen Behörden am Mittwoch die Hinrichtungen in zwei spektakulären Mordfällen bekanntgegeben: Am selben Tag wurde demnach ein Paar hingerichtet, das zwei kleine Kinder aus dem Fenster eines Hochhauses geworfen hatte sowie ein Mann, der seine Mutter auf brutale Weise getötet hatte.