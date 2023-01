Weniger Geburten China meldet ersten Bevölkerungsrückgang seit mehr als 60 Jahren

Im vergangenen Jahr wurden den Angaben zufolge in China 9,56 Millionen Menschen geboren. Zugleich starben 10,41 Millionen Menschen. Bürger der Sonderverwaltungszonen Hongkong und Macao sowie Taiwans, das China als Teil der Volksrepublik betrachtet, fließen nicht in die Zählung ein. Auch Ausländer sind nicht in der Statistik enthalten.