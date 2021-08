Naturkatastrophe in Fernost : Mehr als 300 Todesopfer nach Hochwasser in China

Peking Bei den jüngsten Überschwemmungen in Zentralchina sind drei Mal mehr Menschen ums Leben gekommen als bisher bekannt. 302 Menschen seien getötet worden und weitere 50 würden noch vermisst, teilte die Regierung der Provinz Henan am Montag mit.

Allein in der Provinzhauptstadt Zhengzhou seien 292 Menschen umgekommen, 47 würden vermisst. Zehn weitere Menschen seien in drei anderen Städten ums Leben gekommen. Bis zum Freitag war von 99 Toten die Rede gewesen.

Die von Starkregen verursachten Überschwemmungen hatten ab dem 20. Juli Straßen in Zentralchina in reißende Flüsse verwandelt und das U-Bahn-System von Zhengzhou unter Wasser gesetzt. Online gestellte Videos zeigten Menschen, die bei steigendem Wasserspiegel in U-Bahn-Waggons festsaßen. Mindestens 14 Menschen kamen bei den Überschwemmungen in der U-Bahn ums Leben. Am nächsten Tag zog der Starkregen nach Norden und setzte die Städte Hebi, Anyang und Xinxiang unter Wasser.