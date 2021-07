Hochwasser in China : Mann nach drei Tagen aus überfluteter Tiefgarage gerettet

Die Zahl der Toten bei der Hochwasserkatastrophe in Zentralchina ist bis Samstag auf 58 gestiegen. Das teilten die Behörden mit, während Aufräumtrupps weiterhin in der Millionenstadt Zhengzhou und anderen überfluteten Gebieten der Provinz Henan im Einsatz waren.

In Zhengzhou wurde aus einer überschwemmten Tiefgarage ein Mann gerettet, der drei Tage in einem Lüftungsschacht ausgehalten hatte, während um ihn herum Autos im Wasser trieben. Ein Foto in der Shanghaier Digitalzeitung „The Paper“ zeigte die Rettung des Mannes, der verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde.