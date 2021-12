Steuerdelikte von „Livestream-Königin“ : Influencerin in China muss 186 Millionen Euro zahlen

Influencerin in China muss 186 Millionen Euro zahlen

Peking Die 35-jährige Huang Wei soll Steuern hinterzogen haben, indem sie Einkommen verschwiegen oder falsch deklariert habe. Für andere Social-Media-Stars gilt das Urteil laut dem Parteiorgan „Volkszeitung“ als „Warnung“.

Die chinesische „Livestream-Königin“ Huang Wei muss wegen Steuervergehen umgerechnet 186 Millionen Euro zahlen. Die drastische Strafe für die Influencerin, die unter dem Namen Viya im Internet auftritt, sorgte am Dienstag für großen Wirbel. Das Parteiorgan „Volkszeitung“ sprach von einer „Warnung“ für andere berühmte Persönlichkeiten des boomenden E-Commerce-Geschäfts, „dass ihre Webauftritte nicht außerhalb des Rechts stattfinden“.

Die 35-Jährige habe 643 Millionen Yuan an Steuern hinterzogen, indem sie Einkommen verschwiegen oder falsch deklariert habe, teilte das Steueramt der ostchinesischen Stadt Hangzhou mit. Die Steuerstrafe in Höhe von 1,34 Milliarden Yuan für Huang Wei ist die bisher höchste für einen Livestream-Star. Sie übersteigt auch die 884 Millionen Yuan, welche die berühmte Schauspielerin Fan Bingbing 2018 an die Steuerbehörden zahlen musste.