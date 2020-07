Wegen Unabhängigkeitsflagge : Erste Festnahme in Hongkong unter neuem Sicherheitsgesetz

Erste Festnahme in Hongkong unter neuem Sicherheitsgesetz

Hongkong Das umstrittene chinesische Sicherheitsgesetz für die Sonderverwaltungszone Hongkong ist keinen Tag alt, als der erste Mensch deshalb festgenommen wird. Es trifft einen Mann, der im Besitz einer Unabhängigkeitsflagge war.

In Hongkong hat die Polizei erstmals einen Menschen auf Grundlage des neuen Sicherheitsgesetzes festgenommen. Der Mann sei wegen des Besitzes einer Unabhängigkeitsflagge in Gewahrsam genommen worden, erklärte die Hongkonger Polizei am Mittwoch auf Twitter. Der Festgenommene wurde demnach mit der Flagge im beliebten Einkaufsviertel Causeway Bay aufgegriffen. "Dies ist die erste Festnahme seit Inkrafttreten des Gesetzes", twitterte die Polizei weiter.