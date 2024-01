Erschütterung in Nachbarländern spürbar Erdbeben der Stärke 7,1 erschüttert Region in Westchina

Ein schweres Erdbeben hat am Montag die Grenzregion zwischen China und Kirgistan erschüttert. Wie die US-Erdbebenwarte USGS mitteilte, lag das Zentrum des Bebens der Stärke 7,0 in der Provinz Xinjiang im Nordwesten Chinas. Kurz darauf seien drei etwas schwächere Nachbeben in der Region registriert worden. Berichte über Opfer in der bergigen Region lagen zunächst nicht vor. Die US-Erdbebenwarte warnte aber, dass mit „erhebliche Schäden“ und Todesopfern zu rechnen sei.