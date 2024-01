Erschütterung in Nachbarländern spürbar Erdbeben der Stärke 7,1 erschüttert Region in Westchina

In China wurden laut der Nachrichtenagentur Xinhua sechs Menschen verletzt. Zwei davon hätten schwere Verletzungen erlitten. In Almaty, der größten Stadt Kasachstans, wurden 44 Menschen verletzt, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. In Online-Netzwerken verbreitete Videos aus der Zwei-Millionen-Einwohner-Stadt zeigten verängstigte Menschen mitten in der Nacht auf der Straße - und das bei Temperaturen unter minus zehn Grad Celsius.