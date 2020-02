Kampf gegen die Plage : Chinas „Entenarmee“ soll Heuschrecken in Pakistan bekämpfen

Peking China will offenbar eine riesige Schar von Enten in den Kampf gegen eine Heuschreckenplage schicken. Insekten stünden auf dem natürlichen Speiseplan der Gänsevögel. Die Verwendung der Enten sei günstiger und umweltverträglicher als der Einsatz von Pestiziden.

China hat bereits eigene Erfahrung mit der besonderen Entenmission gesammelt. Vor 20 Jahren kamen die Tiere bei einer ähnlichen Plage in der im Nordwesten des Landes gelegenen Region Xinjiang zum Einsatz, was Berichten zufolge von beachtlicher Effektivität gekrönt war. Die Verwendung der Enten ist weitaus günstiger und umweltverträglicher als der Einsatz von Pestiziden, wie die Zeitung unter Berufung auf den Wissenschaftler Lu Lizhi vom Institut für Agrartechnologie der Provinz Zhejiang berichtete. Zudem eigneten sich Enten eher für die Aufgabe als anderes Federvieh wie Hühner.

„Enten bleiben gern in der Gruppe, somit lassen sie sich leichter steuern als Hühner“, sagte Lu. Eine Ente sei auch in der Lage, mehr als 200 Heuschrecken am Tag zu fressen, während ein Huhn nur 70 schaffe. Ihre Kampfkapazität liege also um ein Dreifaches höher.