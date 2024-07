In der Provinz Sichuan Mindestens 25 Tote nach Überschwemmungen und Brückeneinsturz in China

Heftige Regenfälle in mehreren Gebieten Chinas haben tödliche Überschwemmungen und einen Brückeneinsturz verursacht. Es habe bisher mindestens 25 Tote gegeben, meldeten die Staatsmedien unter Berufung auf Rettungskräfte. Diese suchten am Montag noch nach Dutzenden Vermissten. Mitten in der Nacht schob sich den Angaben zufolge am Wochenende eine Sturzflut durch das Dorf Xinhua in der Provinz Sichuan im Südwesten der Volksrepublik, die zehn Menschen in den Tod riss. 29 weitere gälten dort als vermisst.