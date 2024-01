Mehr als eine Milliarde Einwohner Chinas Bevölkerung um zwei Millionen geschrumpft

Das Statistikamt der chinesischen Regierung gab am Mittwoch bekannt, dass die Gesamtbevölkerung im vergangenen Jahr knapp 1,41 Milliarden Menschen betragen habe - sie ist um zwei Millionen gesunken. Es war demnach bereits das zweite Jahr in Folge, in dem die Zahl der Einwohner zurückging. Im vergangenen Jahr gab China den Titel des bevölkerungsreichsten Landes der Welt an Indien ab.