Kohle-Grube in Nordchina eingestürzt 48 Bergleute nach Grubenunglück weiter vermisst – fünf Tote

Die Kohle-Grube in der Inneren Mongolei war am Mittwoch teilweise eingestürzt. 900 Rettungskräfte eilten zum Unglücksort. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, ereignete sich an der Grube dann jedoch ein weiterer „massiver Erdrutsch“, weshalb die Rettungsarbeiten erst am Donnerstag wieder aufgenommen werden konnten.