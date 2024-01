Explosion und Brand 21 Tote bei Unglücken in China – darunter 13 Kinder

Bei einem Brand in einem Schulwohnheim in Zentralchina sind Berichten staatlicher Medien zufolge 13 Grundschüler ums Leben gekommen. Bei den Todesopfern handele es sich um Drittklässler einer Grundschule im Dorf Yanshanpu in der Nähe der Stadt Nanyang in der Provinz Henan, berichtete das Magazin China Newsweek und die Nachrichtenagentur Xinhua am Samstag. Drittklässler in China sind gewöhnllich neun Jahre alt. Das Feuer brach den Berichten zufolge am Freitagabend in dem privaten Internat aus, das aus einem Kindergarten und einer Grundschule besteht. Der Schulleiter sei festgenommen worden.