Fastfood-Kette „Popeye’s“ : Chickenburger ausverkauft – Mann zieht Waffe

Washington Wie gut kann dieser Burger sein? Im US-Bundesstaat Texas hat ein Mann aus Enttäuschung über einen ausverkauften Chickenburger eine Waffe gezogen. Ein anderer Kunde sagt, er könne ohne das Fast Food nicht mehr klar denken.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stürmten mehrere Erwachsene in das Restaurant, nachdem sie am Drive-In-Schalter erfahren hatten, dass ein von der Fastfood-Kette "Popeye’s" intensiv beworbener Burger ausverkauft sei. Einer von ihnen bedrohte die Angestellten demnach mit einer Waffe.