Feiertag in den USA : Mehrere Tote durch Schüsse in Chicago bei Parade zum 4. Juli

Update Chicago In einem wohlhabenden Vorort von Chicago sind bei einer Parade zum US-Nationalfeiertag am Montag Schüsse gefallen. Der Polizei zufolge sollen mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen sein.

Nach Schüssen während einer Parade zum US-Nationalfeiertag in einem wohlhabenden Vorort von Chicago hat die Polizei von Highland Park sechs Tote bestätigt. Der mutmaßliche Täter sei noch auf der Flucht, erklärten Vertreter des Ortes im Bundesstaat Illinois am Montag weiter. Es sei ein Gewehr sichergestellt worden, offenbar habe der Täter von einem Dach aus geschossen. Die Polizei beschrieb den flüchtigen Schützen als Mann zwischen 18 und 20 Jahren, der mutmaßlich „bewaffnet und gefährlich“ sei. Etwa zwei Dutzend Menschen seien schwer verletzt. Zu den Ermittlungen sei die Bundespolizei FBI hinzugezogen worden.

Brad Schneider, der für den Bundesstaat Illinois im Repräsentantenhaus sitzt, hielt sich in der Stadt am Michigan-See auf, als die Schüsse fielen. „Mein Team und ich hatten uns gerade zum Beginn der Parade getroffen, als die Schüsse fielen“, erklärte Schneider auf Twitter, nachdem er sich in Sicherheit gebracht hatte.

Präsident Joe Biden hatte zuvor zum Tag der Unabhängigkeit erklärt, der 4. Juli sei „ein heiliger Tag in unserem Land - eine Zeit, die Güte unserer Nation zu feiern, der einzigen Nation auf der Erde, die auf einer Idee gegründet ist: Dass alle Menschen gleich sind.“ In seinem Feiertagstweet fügte er hinzu: „Täuscht euch nicht, unsere besten Tage liegen noch vor uns.“

Finanzministerin Janet Yellen erinnerte in einer Zeremonie in Mount Vernon, bei der 52 Menschen aus 42 verschiedenen Ländern eingebürgert wurden, an die Tradition der USA als Einwanderungsland. „Einwanderer stärken das Arbeitskräftepotenzial, und, in dem Prozess, helfen sie der Widerstandsfähigkeit und Vitalität unserer Wirtschaft“, sagte sie in einem für die Zeremonie vorbereiteten Redetext.