Sechs Personen im Krankenhaus Chemieunfall in Zürich – Hunderte in Sicherheit gebracht

Zürich · Am Freitagabend gab es Aufregung in Zürich: Ein Chemieausfall zwang Hunderte Bürger, sich in Sicherheit zu bringen. Was genau passiert ist.

07.10.2023, 17:28 Uhr

Feuerwehrleute in Schutzkleidung räumen einige Tage nach einem Brand Mitte der 1980er Jahre in einem Chemiewerk des Schweizer Chemieunternehmens Sandoz die Trümmer auf. (Symbolbild) Foto: dpa/Michael Kupferschmidt

Vor einem Büro- und Gewerbegebäude waren aus einem Fass nach einer chemischen Reaktion giftige Gase ausgetreten, wie die Abteilung Schutz und Rettung des Sicherheitsdepartements mitteilte. Die Anwohner konnten noch am Abend in ihre Wohnungen zurückkehren. Sechs Menschen seien zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht worden. Einige weitere hatten selbst Notfallstellen aufgesucht. Um welche Chemikalien es sich handelte, wurde zunächst nicht bekannt. Der Zwischenfall passierte in einem Industrieviertel im nördlichen Teil der Stadt. Die Behörden hatten die Bevölkerung zunächst aufgerufen, Fenster und Türen zu schließen und Lüftungen auszuschalten. Die Feuerwehr sicherte das Fass in Chemieschutzanzügen und brachte es zu einer Sonderabfallstelle. Weitere Abklärungen zu dem Zwischenfall laufen.

(aku/dpa)