Steigender Wasserverbrauch bei Microsoft KI-Systeme hinter ChatGPT verschlingen nicht nur Strom

Zumindest in den Sommermonaten werden aber durchaus beträchtliche Mengen benötigt. Im Juli 2022, dem letzten Monat, bevor das Training von GPT-4 laut OpenAI abgeschlossen wurde, pumpte Microsoft nach Angaben der Wasserwerke von West Des Moines etwa 43,5 Millionen Liter in seine Rechenzentren in Iowa. Das entsprach etwa sechs Prozent des gesamten Wasserverbrauchs in dem Bezirk. Auf Anfrage betonten die Wasserwerke, dass es eine gute Zusammenarbeit mit Microsoft gebe. In einem Dokument des Versorgungsbetriebs aus dem Jahr 2022 heißt es aber auch, man werde künftige Rechenzentrumsprojekte des Unternehmens nur dann genehmigen, wenn Methoden für eine deutliche Reduzierung des Verbrauchs zu Spitzenzeiten eingesetzt würden.