Ende eines Irrsinns-Projekts: Geschäftsmann muss 57-Millionen-Villa an Côte d'Azur abreißen

Geschäftsmann muss 57-Millionen-Villa an Côte d'Azur abreißen

Grasse Ein französischer Geschäftsmann muss sein illegal erbautes Schloss in Südfrankreich im Wert von 57 Millionen Euro abreißen. Damit geht ein jahrelanger Rechtsstreit zuende.

Vor knapp 20 Jahren hatte Patrick Diter ein verfallenes 200-Quadratmeter-Bauernhaus im Naturschutzgebiet in den Hügeln oberhalb der Cote d’Azur gekauft. Nach und nach begann er das Anwesen auszubauen. Alles allerdings ohne Genehmigung. Inzwischen befindet sich dort, eingebettet zwischen Olivenhainen und Weinreben, ein Schloss im Toskana-Stil mit 3000 Quadratmetern Grundfläche, unzähligen Gästezimmern, einem großen Swimmingpool und einem Hubschrauberlandeplatz. Wem es nicht gegeben ist, das Anwesen mit dem eigenen Helikopter anzufliegen, der nimmt eine breite Teerstraße, die quer durch das Naturschutzgebiet führt und natürlich ebenfalls ohne Erlaubnis angelegt wurde.

Den Nachbarn blieben die Bautätigkeiten natürlich nicht verborgen. Sie reichten schon vor Jahren Klage bei der zuständigen Behörde ein. Die Anwohner stören sich vor allem auch an dem mondänen Trubel, der in ihrer eher beschaulichen Ecke der Region Einzug hielt. Denn Patrick Diter vermietet sein Anwesen für allerlei Events und es wurde schließlich zur beliebten Location für High-Society-Hochzeiten. Auch fielen immer wieder Filmteams in der abgeschiedenen Idylle ein. Das Gebäude diente etwa als Kulisse für die britische TV-Seifenoper Riviera. Mietkosten für das Anwesen: 50.000 Euro pro Tag.