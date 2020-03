„Seltsame Behauptungen nie stattgefunden“ : Charlie Sheen wehrt sich gegen Vergewaltigungsvorwürfe

New York Der US-Schauspieler Charlie Sheen hat Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn vehement zurückgewiesen. In der Vergangenheit gab es ähnliche Anschuldigungen gegen ihn.

Der Schauspieler Corey Feldman warf Sheen in einer Dokumentation vor, den 2010 gestorbenen Schauspieler Corey Haim einst vergewaltigt zu haben. Das habe Haim ihm erzählt. Sheen ließ daraufhin am Mittwoch über sein Management mitteilen, dass „diese kranken, verdrehten und seltsamen Behauptungen nie stattgefunden haben“, wie das Magazin „People“ berichtete. Sheen hatte ähnliche Vorwürfe in diesem Zusammenhang schon in der Vergangenheit stets zurückgewiesen.