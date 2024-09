Marcus Maurer seit Juli vermisst Deutscher Charité-Professor tot in Norditalien aufgefunden

Maurer, der geschäftsführender Direktor des Instituts für Allergieforschung, war laut „Tagesspiegel“ am 31. Juli von seinem Ferienhaus in San Bartolomeo am Lago Maggiore für eine Wanderung zum nahegelegenen Berggipfel des rund 1200 Meter hohen Monte Giove aufgebrochen und nicht mehr zurückgekehrt.