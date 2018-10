Chantilly: Gäste flüchten vor in Cafe stürmendes Pferd

Kurioser Vorfall in Chantilly : Pferd stürmt in Cafe - Video zeigt flüchtende Gäste

Ein Screenshot aus dem Video zeigt das Pferd vor der Theke in dem Cafe. Foto: REUTERS/SOCIAL MEDIA

Chantilly Steht ein Pferd aufm Flur... nee, kommt ein Pferd in ne Bar... - und alle laufen erschrocken aus dem Weg. So in der letzten Woche passiert im französischen Chantilly.

Ein Video zeigt wie ein durchgegangenes Pferd in das Cafe stürmt, seinen Weg mit ausschlagenden Hufen an der Theke entlang und wenige Sekunden später denselben Weg zurück zum Ausgang macht. Die Anwesenden springen aus dem Weg und flüchten.

Einem Bericht der Zeitung "Le Parisien" zufolge hatte der Jockey des Tieres die Kontrolle über das Pferd verloren. Übrigens: Dem Bericht zufolge wurden letztendlich weder Mensch noch Tier bei dem Vorfall verletzt.

