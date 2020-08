148 Festnahmen : Schwere Ausschreitungen in Paris nach Champions-League-Finale

Paris Nach dem verlorenen Finale von Paris Saint-Germain gegen die Bayern haben gewaltbereite Fans in Frankreichs Hauptstadt gewütet. Autos brannten, Geschäfte wurden verwüstet, Flaschen und Feuerwerkskörper auf Beamte geworfen.

Nach der Niederlage im Champions-League-Finale gegen den FC Bayern München haben Anhänger von Paris St. Germain (PSG) in der französischen Hauptstadt randaliert. Die Polizei nahm in der Nacht zu Montag 148 Menschen fest, wie sie auf Twitter mitteilte. Gewaltbereite Fans hatten Fahrzeuge in Brand gesetzt sowie Schaufenster zertrümmert und Geschäfte verwüstet. Sie bewarfen die Sicherheitskräfte auch mit Flaschen und feuerten Feuerwerkskörper in ihre Richtung ab, wie eine Reporterin der Nachrichtenagentur AFP berichtete.