Spektakuläres „Castells“-Festival in Tarragona Wo zehnstöckige Türme aus Menschen erbaut werden

Das weltweit einzigartige Ereignis, bei dem insgesamt 42 Colles zusammenkommen, besteht aus drei Teilen. Der erste Teil findet immer am letzten Sonntag im September auf der Plaça del Castell in Torredembarra statt, und die letzten beiden Teile finden am ersten Samstag und Sonntag im Oktober in der alten Stierkampfarena, Tarraco Arena Plaça in Tarragona statt. Die Stadt liegt rund 100 Kilometer von Barcelona entfernt.