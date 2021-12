Libanon : Millionen Aufputschpillen in Kisten mit falschen Orangen entdeckt

In Kisten mit echten Orangen hatten Schmuggler falsche Orangen voller illegaler Drogen versteckt - beschlagnahmt in Beirut (Libanon). Foto: AFP/ANWAR AMRO

Beirut Das Aufputschmittel Captagon ist eine beliebte Droge im Mittleren Osten, vor allem in Saudi-Arabien. Schmuggler haben dafür ein Lieblingsversteck - und belasten damit auch die legalen Handelsbeziehungen.

Der libanesische Zoll hat im Hafen von Beirut fast neun Millionen Tabletten des verbotenen Aufputschmittels Captagon in einer Orangen-Lieferung entdeckt. Die amphetaminbasierten Pillen waren in kleinen Tüten in falschen Orangen versteckt, wie Innenminister Bassam Maulawi am Mittwoch mitteilte. Laut einem Zollbeamten war die Lieferung für Kuwait bestimmt. Es wurden Ermittlungen zur Herkunft der Drogen eingeleitet.