„Übler Geruch“ aus Bestattungsunternehmen Polizei entdeckt 115 unsachgemäß gelagerte Leichen

Unter dem Gesetz in Colorado sind „grüne“ Bestattungen legal. Allerdings muss eine Leiche richtig gekühlt werden, wenn sie nicht innerhalb von 24 Stunden nach dem Tod bestattet wird. Das Unternehmen, gegen das ermittelt wird, bietet nach Angaben auf seiner Website Bestattungen nicht einbalsamierter Leichname in biologisch abbaubaren Särgen, Leichentüchern oder ohne Sarg an. Die Kleinstadt Penrose liegt westlich von Colorado Springs.