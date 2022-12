Marihuana als Genussmittel Erster legaler Cannabis-Shop in New York eröffnet

Die ersten Cannabisprodukte wanderten in New York am Donnerstag (Ortszeit) über die Ladentheke - während sich Hunderte Menschen in eine Schlange einreihten, die sich um den Häuserblock zog. Es wird erwartet, dass sich die Millionenmetropole zu einem der lukrativsten Cannabismärkte in den USA entwickeln könnte. Unterstrichen wurde dies bereits durch die Anwesenheit von Dutzenden nicht autorisierten Cannabis-Shops, die seit Jahren offen ihre Produkte anboten.