Skuriller Vorfall in Kanada : Schlafende Passagierin an Bord vergessen - Airline gerät in Erklärungsnot

Schlafende Passagierin an Bord vergessen - Airline gerät in Erklärungsnot

Skuriller Vorfall in Kanada

Toronto Eine wohl an Bord eines Flugzeugs vergessene Frau bringt die kanadische Fluggesellschaft Air Canada in Turbulenzen. Sie erhebt Vorwürfe gegenüber der Airline.

Die Frau habe nach eigener Darstellung bei der Landung in Toronto tief geschlafen und sei wohl von der Besatzung übersehen worden, berichteten Global News und andere Medien am Sonntag (Ortszeit). Sie sei erst viel später in der leeren und dunklen, inzwischen auch kalten Maschine aufgewacht. Da der Akku ihres Handys leer gewesen sei, habe sie nicht um Hilfe telefonieren können. Und auch das Funkgerät im Cockpit sei wegen der abgestellten Stromversorgung des Flugzeugs nicht betriebsbereit gewesen.