Campingplatz in Zeeland Zwei Deutsche bei Messerstecherei in Niederlanden verletzt

Mehrere Rettungsdienste seien am Samstagabend gegen 21.30 Uhr zu dem Campingplatz beim Dorf Vrouwenpolder in der Nordsee-Provinz Zeeland gerufen worden, teilte die niederländische Polizei am Sonntag mit. „Dort fanden sie zwei schwer verletzte Personen in der Nähe eines Wohnwagens, beide Opfer hatten Stichverletzungen und wurden sofort medizinisch versorgt.“