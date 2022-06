Callebaut stoppt Produktion​: Salmonellen in Schoko-Fabrik in Belgien​

Salmonellen in Schoko-Fabrik in Belgien

Zürich/Wieze In einer verwendeten Zutat sind Salmonellen festgestellt worden, das Werk ist bis auf Weiteres stillgelegt. Auch deutsche Kunden werden mit Schokomasse beliefert. Ob sie betroffen sind, ist noch unklar.

Der Schokoladenhersteller Barry Callebaut hat in einem Werk in Wieze in Belgien Salmonellen festgestellt. Die Produktion wurde eingestellt und die Auslieferung unterbrochen, wie das Schweizer Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das Unternehmen ist ein weltweit führender Anbieter von Schokolade- und Kakaoprodukten. Sie werden an Gewerbekunden zur Weiterverarbeitung geliefert, deshalb ist die Marke „Barry Callebaut“ weniger bekannt.