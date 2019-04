Rettungsflieger von Madeira gestartet : Verletzte des Busunglücks auf dem Weg zurück nach Deutschland

Funchal Die 29 Todesopfer des Busunglücks auf der portugiesischen Urlaubsinsel sind obduziert. Einzelheiten zur Herkunft der Toten sind aber weiter nicht bekannt. Unterdessen ist eine Rettungsmaschine der Luftwaffe mit Verletzten zurück nach Deutschland gestartet.

Der aus Deutschland entsandte Luftwaffen-Airbus zum Rücktransport deutscher Verletzter des Busunglücks ist am Samstagmittag gegen 13 Uhr in Madeira gestartet. Er bringt 15 Patienten zurück nach Deutschland. Das erfuhr die Nachrichtenagentur dpa am Samstag aus dem Auswärtigen Amt in Berlin. In Madeira war zunächst von zwölf Heimkehrern die Rede gewesen. Die Männer und Frauen waren bei dem Busunglück in dem Ort Caniço am Mittwochabend teilweise schwer verletzt worden. Die Flugzeit bis Deutschland beträgt etwa drei Stunden. Eine verletzte Deutsche war nach Angaben der Klinikleitung noch nicht transportfähig und blieb zunächst im Krankenhaus in der Inselhauptstadt Funchal.