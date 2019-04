Verwechslung nach Madeira-Unglück : Söhne bangten am Krankenbett der falschen Stiefmutter

Söhne bangten am Krankenbett der falschen Stiefmutter

Köln/Neumünster Fünf Tage lang bangten zwei Männer nach dem Busunfall auf Madeira in einer Kölner Klinik am Bett ihrer Stiefmutter - das dachten sie zumindest. Wie mehrere Medien berichten, handelte es sich dabei um eine furchtbare Verwechslung.

Nach dem Busunglück Mitte April auf Madeira mit 29 Toten hat es offenbar eine Verwechslung bei der Rückholung verletzter Opfer gegeben. Wie die "Neue Osnabrücker Zeitung " und der "Holsteinische Courier" berichteten, bangten zwei Männer aus dem schleswig-holsteinischen Neumünster fünf Tage lang am Krankenbett einer Frau, die sie für ihre Stiefmutter hielten. Diese war den Berichten zufolge jedoch bei dem Unglück ums Leben gekommen.

Erst am vergangenen Freitag stellte sich demnach nach einem Zahnabgleich an den Todesopfern heraus, dass nicht nur der 80-jährige Vater der beiden Männer bei dem Unfall starb, sondern auch ihre 67-jährige Stiefmutter. Die in einem Kölner Krankenhaus liegende schwer verletzte Frau stammt demnach aus Hannover. Sie sei nach dem Unglück ins künstliche Koma versetzt worden. Die Frau hat demnach eine ähnliche Statur wie die Stiefmutter, ihr Gesicht sei durch schwere Verletzungen stark entstellt.