Unglück in Venedig „Es gibt keine Anzeichen für eine Bremsung“

Die Staatsanwaltschaft will unter anderem die Leitplanke an der Außenbrüstung der Überführung genauer unter die Lupe nehmen. Sollte die Hypothese zutreffen, dass nicht genügend Sicherheitsvorkehrungen an der Unfallstelle getroffen wurden, könnte sich das Busunglück in Mestre in andere Unglücksfälle in Italien aus jüngerer Zeit einreihen. Zu denken ist etwa an den wohl durch mangelnde Wartung und Kontrollen verursachten Einsturz der Morandi-Brücke in Genua im Jahr 2018, bei dem 43 Menschen starben. In Mestre ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen mehrfacher fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr. Staatsanwalt Cherchi kündigte an, dass auch die Lithium-Batterien des elektrischen Busses untersucht werden sollen, aus denen nach dem Absturz Gas ausgetreten war. Auch eine Verantwortung der Betreibergesellschaft „La Linea“ scheint demnach nicht ausgeschlossen.