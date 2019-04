29 Tote - viele Deutsche : Hotel nennt weitere Details zu Opfern des Busunglücks auf Madeira

Santa Cruz Die Toten aus dem verunglückten Reisebus auf Madeira sollen aus verschiedenen Teilen Deutschlands kommen. Angestellte des Hotels, in dem die Touristen untergebracht waren, sagten, es handele sich nicht um eine gemeinsame Reisegruppe.

Bei den Opfern der Reisebus-Tragödie auf der portugiesischen Urlaubsinsel Madeira handelt es sich nach Angaben des Hotels, in dem die Touristen untergebracht waren, um Deutsche aus verschiedenen Teilen der Bundesrepublik. Sie haben ihre Reise offenbar bei demselben Veranstalter gebucht. Das sagte eine Angestellte der Hotelanlage „Quinta Splendida“ in der Ortschaft Caniço am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Nach ihren Angaben handelte es sich aber nicht um eine gemeinsame Reisegruppe.

Die Reisenden seien zu verschiedenen Zeitpunkten auf Madeira angekommen und hätten über einen deutschen Reiseveranstalter und dessen portugiesischen Partner Ausflüge gebucht, sagte eine Mitarbeiterin des Hotels am Donnerstagmorgen der Deutschen Presse-Agentur. Die Gäste des Veranstalters reisten normalerweise immer donnerstags und dienstags an, hieß es weiter.

Der Bus mit mehr als 50 Passagieren an Bord war am Mittwochabend in Caniço in der Gemeinde Santa Cruz verunglückt. Nach bisherigen Erkenntnissen starben dabei 29 Menschen. Der Fahrer hatte die Kontrolle über den Bus verloren. Das Fahrzeug kam von der Straße ab, rutschte eine Böschung herunter und stürzte auf ein Haus, dabei überschlug es sich offenbar mehrfach.

Der Bus war offenbar relativ neu. Das Fahrzeug sei im Februar 2013 zugelassen worden und damit nur rund sechs Jahre alt gewesen, berichtete die Zeitung „Diário de Notícias“ am Donnerstag ohne Nennung von Quellen. Bei dem Fahrer, der bei dem Unfall verletzt wurde, handele es sich um einen 55-Jährigen mit viel Berufserfahrung, hieß es weiter.

Das Haus, auf das der verunglückte Reisebus auf Madeira gestürzt ist, war zum Unfallzeitpunkt leer. Das bestätigte der Bürgermeister des Ortes Caniço, Filipe Sousa, der portugiesischen Onlinezeitung „Observador“.

Die Bundeskanzlerin äußerte sich bestürzt über das Unglück. Sie denke „mit Trauer und Bestürzung an unsere Landsleute und alle anderen Menschen, die von dem fürchterlichen Busunglück auf Madeira betroffen sind“, ließ Angela Merkel (CDU) am Donnerstag über ihren Sprecher Steffen Seibert erklären. Merkel sprach den Angehörigen der Toten ihre Anteilnahme aus. Zugleich dankte sie allen auf Madeira, die an der Unglücksstelle „unter schwierigen Umständen“ im Einsatz waren. Eine konkrete Zahl von Opfern nannte die Kanzlerin nicht.

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier äußerte sich. Er sei „tief erschüttert über den tragischen Unfall auf Madeira“. In Gedanken sei er bei den Familien und Freunden der Opfer, „wie viele Menschen hier in Deutschland“, erklärte das Staatsoberhaupt am Donnerstag in Berlin. „Wir trauern und fühlen alle mit ihnen. Den Verletzten wünsche ich gute und baldige Genesung.“ Zugleich dankte er den Rettungs- und Einsatzkräfte auf Madeira sowie dem portugiesischen Präsidenten Marcelo Rebelo de Sousa „für seine Anteilnahme in diesen schweren Stunden“.

Das Außenministerium in Berlin richtete eine Hotline ein, unter der sich Angehörige informieren können. Diese lautet: 030-50003000.

(lhen/hebu/AFP/dpa/KNA)