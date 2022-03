Gemeinden evakuiert : Buschbrände lodern in Texas

Eastland Bis Freitagmorgen hatten die Flammen im US-Staat Texas bereits eine Fläche von 162 Quadratkilometern verbrannt. Trockene Luft und starke Winde fachen die Brände immer wieder an.

Niedrige Luftfeuchtigkeit und böiger Wind haben am Freitag Waldbrände im US-Staat Texas angefacht. Mehrere Feuer vereinigten sich nahe Eastland, etwa 200 Kilometer westlich von Dallas , zu einem großen Brand. Wohnhäuser und andere Gebäude standen in Flammen, kleinere Gemeinden wurden vorsichtshalber geräumt.

Bis Freitagmorgen hatten die Flammen nach Angaben der Forstbehörde eine Fläche von 162 Quadratkilometern verbrannt. Der Brand war nicht unter Kontrolle und fraß sich durch Busch- und Grasland. Weitere kleinere Brände loderten in anderen Gebieten von Texas. Angesichts der trockenen Bedingungen mit gleichzeitig starkem Wind hatten die Behörden vor Waldbränden in dieser Woche gewarnt. Über Verletzte war nichts bekannt.

In der Kleinstadt Ranger - etwa 16 Kilometer nordöstlich von Eastland - standen am Donnerstag eine Kirche und mehrere Gebäude in der Innenstadt in Flammen, wie der Fernsehsender WFAA aus Dallas berichtete. Das Feuer, das durch starken Wind angefacht wurde, sei möglicherweise von einer Grillgrube ausgegangen, sagte der Leiter der Feuerwehr von Ranger, Darrell Fox.